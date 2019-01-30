В России задумались об укреплении позиций в Антарктиде

Москва, , 10:27 — REGNUM Вопрос развития антарктического направления отечественной внешнеполитической, научной, экономической и общественной деятельности обсудили участники Всероссийского круглого стола в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот).

Мероприятие прошло в 199-ю годовщину открытия Антарктиды русскими моряками. Организатором круглого стола выступило Общероссийское движение поддержки флота (ДПФ) во взаимодействии с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова и Российским историческим обществом.

В работе круглого стола приняли участие представители государственных органов, имеющих отношение к Антарктиде, федеральных институтов, региональных структур, экспертных и общественных организаций, творческих союзов.

Как отметил председатель ДПФ Михаил Ненашев от нескольких держав, некогда построивших в Антарктиде научные станции, сегодня своё присутствие на материке системно укрепляют и расширяют уже около 50 стран мира. В связи с неуклонным нарастанием в мире геополитического соперничества в этой сфере, подчеркнул он, только активная работа России, сможет обеспечить защиту её интересов и позиций в Антарктиде.

Глава ДПФ выдвинул инициативу создать к 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией памятник в Санкт-Петербурге русским морякам-первооткрывателям шестого континента, провести ряд других мероприятий.

В свою очередь, замначальника управления администрации президента России по обеспечению деятельности Госсовета Дмитрий Чечин представил собравшимся послание помощника президента РФ Игоря Левитина, а также указал на актуальность инициатив по вопросу обеспечения присутствия России на самом южном материке и акватории антарктических морей.

Идею использовать предстоящее 200-летие открытия Антарктиды для консолидации общественного мнения предложила использовать вице-президент Объединенной судостроительной корпорации, член Союза писателей России Джахан Поллыева. По её словам, для этих целей потребуется создать рабочую группу, в которую вошли бы представители государственных структур, научно-экспертных центров, промышленных компаний, включая судостроение и авиастроение, с целью подготовки конкретной программы совместных действий к предстоящей дате.

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