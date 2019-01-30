Мэр Великого Новгорода контролирует ситуацию в «заминированных» школах

Великий Новгород, , 10:25 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сегодня, 30 января, после анонимных сообщений о «заминировании» городских школ, посетил одну из них — №18 и на месте оценил, как организована эвакуация детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

В городских школах принято решение об отмене занятий. Председателю комитета по образованию администрации Великого Новгорода Ирине Шанаевой поручено проконтролировать процесс.

По словам начальника Управления по делам ГО и ЧС Великого Новгорода Игоря Путятина, на местах работают специальные службы.

По поручению мэра в работе городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций принимает участие заместитель главы администрации города Игорь Прохоров. Сейчас в мэрии проходит заседание городской комиссии по ликвидации ЧС.

«Ситуация находится на особом контроле мэра Сергея Бусурина», — сообщили в администрации Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 января анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили не только в школы и гимназии Великого Новгорода, но и в учреждения здравоохранения. В частности, известно об эвакуации больных и персонала из крупнейшего медицинского учреждения региона — Новгородской областной клинической больницы.

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