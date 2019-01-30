В Братиславе прошла туристическая выставка ITF Slovakiatour 2019

Братислава, , 10:36 — REGNUM Индонезии удалось реализовать туристические путевки на острова Калимантан, Бали, Ломбок и Ява на сумму 2,4 млрд рупий или около 170 тыс. долларов США на 25-й туристической выставке ITF Slovakiatour в Братиславе в январе 2019 года, сообщает Antaranews.

Поток туристов из Словакии, на основании данных иммиграционной службы, значительно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году Индонезию посетили 8 368 туристов из Словакии. К сравнению, в 2016 году приехало 6 629 человек, в 2015 году 5 331, а в 2014 году всего 3 888 человек.

Посол Индонезии в Словакии Адиятвиди Адивосо Асмади сообщил, что туристическая выставка стала важным событием для продвижения индонезийских туристических направлений в Центральной и Восточной Европе.

Издание отмечает, что иностранные туристы из региона Восточной и Центральной Европы проявляют интерес к Индонезии. Это видно по количеству туроператоров, предлагающих путевки в Индонезию. Существует даже чешский туроператор под названием «Aquatravel», который предлагает только путевки в Индонезию.

Напомним, ITF Slovakiatour 2019 является крупнейшей туристической выставкой в Словакии и Центральной Европе. Ежегодно в ней принимают участие туроператоры из более 25 стран мира, включая Индонезию и Китай.