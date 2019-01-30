В Ярославской области газовые баллоны выносят из квартир на стены домов

Брейтово, Ярославская область, , 10:11 — REGNUM В Ярославской области жителям сельских районов помогают вынести газовые баллоны из квартир — такое размещение небезопасно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе сжиженный газ используется более чем в 50 тысячах квартир.

Как поясняют в региональном правительстве, в связи с истечением сроков эксплуатации и отсутствием экспертизы безопасности резервуарных емкостей жители многоквартирных домов стали массово размещать баллоны внутри жилых зданий, что не только незаконно, но и опасно.

Об этой проблеме жители Брейтово рассказали губернатору Дмитрию Миронову во время его визита в район. Глава региона дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и оказать помощь людям.

Выносом баллонов из домов в спецконтейнеры на внешние стены будет заниматься областной департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

«В 2018 году в рамках региональной программы капитального ремонта эти работы были проведены в шести домах поселка Октябрь. Кроме того, фонд капитального ремонта разработал шесть проектов для села Брейтово и деревни Ульяново Брейтовского района и 13 проектов для поселка Октябрь и села Мокеиха Некоузского района, — рассказал первый заместитель директора департамента Олег Вараксин.

Работы выполняются за счет внебюджетных источников. Реализацией занимается ООО «Юта-Автогаз», уполномоченная организация на территории Ярославской области по снабжению населения сжиженным углеводородным газом.

В настоящее время в селе Брейтово полностью завершен вынос баллонов в одном доме. В пяти работы продолжаются. Закончить работы планируется до конца первого квартала 2019 года. Стоимость проекта составила 3,8 миллиона рублей.

После этого работы будут продолжены в многоквартирных домах в поселке Октябрь и в селе Мокеиха Некоузского района.