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Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Общество

Шум транспорта неблагоприятно действует на здоровье: нервно-психическую сферу и систему кровообращения

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Ночная дорога

Москва, 30 января 2019, 10:09 — REGNUM  Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

«Такими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

В докладе отмечено, что шум транспорта неблагоприятно действует на здоровье: нервно-психическую сферу и систему кровообращения.

Ранее столица России оказалась в числе городов с самым грязным воздухом.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею об ограничениях для неэкологичного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин поддержал идею об ограничении неэкологичного транспорта в Москве

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Экологические проблемы Москвы
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