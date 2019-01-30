В Одесской области задержали «антиукраинского агитатора»

Саврань, Украина, , 10:08 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали в Одесской области противника киевской власти, сообщило 30 января информационное агентство «УНН».

"Житель посёлка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающих равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности», — сказано в сообщении.

Кроме того, мужчина призывал односельчан поддерживать ДНР и ЛНР. Против него открыто уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ рассказали, что задержали в 2018 году 49 администраторов оппозиционных групп в социальных сетях.

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Аресты инакомыслящих на Украине начались вскоре после успешного государственного переворота в феврале 2014 года и начала гражданской войны в стране. В ДНР и ЛНР многократно отмечали, что при обмене пленными украинская сторона передаёт людей, которые не имеют вообще никакого отношения ни к боевым действиям в Донбассе, ни даже к самому Донбассу.