В Югре появится окружной закон о школьном питании

Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM В Югре назрела необходимость создания окружного закона об организации питания детей в образовательных организациях. Инициативу озвучила губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента общественных и внешних связей.

«С целью исключения самодеятельности, наносящей вред здоровью детей в этом отношении, считаю необходимым создать окружной закон об организации питания детей в образовательных организациях нашего региона», — нацелила коллег на работу Наталья Комарова.

Помимо этого, глава региона поручила сформировать реестр лучших практик по вопросу питания в детских садах и школах и разместить его в свободном доступе на сайте департамента образования и молодежной политики Югры.

«Установив лучшие практики, определимся в окружных решениях», — акцентировала Наталья Комарова.

На сегодняшний день в ХМАО 91,9% школьников не относятся к льготникам, завтраки и обеды которых оплачиваются из региональной казны. Решения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях для нельготных категорий учащихся принимаются органами местного самоуправления самостоятельно. Такой порядок определён федеральным законодательством, говорилось на совете.

Напомним, в начале 2019 года в Югре возник конфликт относительно возросшей родительской платы за питание школьников. Региональные дотации, предназначенные в том числе и на питание учащихся, руководство четырех муниципалитетов — Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района — перераспределило на другие цели.

В городе Югорске, к примеру, школьные завтраки подорожали для родителей в десять раз. В 2018 году родительская доплата к окружным 44 рублям на питание в школе одного ребёнка составляла по 2−5 рублей в день, с 2019 года — 50−55 рублей.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин предложил разработать единый стандарт организации школьного питания, «нормативно централизовать вопрос».

«Также мы предлагаем, и провели уже переговоры с потенциальными разработчиками, внедрить на территории округа единую информационную систему контроля качества питания, которая бы выносила соответствующую информацию с уровня образовательных организаций — начиная от результатов закупок, заканчивая тем, что и в каком количестве попало в тарелку школьника», — резюмировал Андрей Дренин.

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