В Оренбуржье бывший инспектор труда оштрафован на 1 млн рублей

Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:41 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области суд признал бывшего государственного инспектора областной Государственной инспекции труда виновным в коррупционных преступлениях. Мужчину обвинили в мошенничестве и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2017—2018 годах экс-инспектор для проведения внеплановых проверок отправлялся в командировки. По возвращении он предоставлял в бухгалтерию финансовые отчёты о проживании в гостиницах, в которых фактически не проживал. По липовым документам мужчина получил компенсацию.

Во время проверки по факту причинения вреда здоровью работника в одной из организаций Абдулинского района инспектор выявил нарушения трудового законодательства. Он потребовал 150 тыс. рублей с руководителя, чтобы не отражать нарушения в документах проверки.

Суд оштрафовал экс-инспектора на 1 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.