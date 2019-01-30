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В Оренбуржье бывший инспектор труда оштрафован на 1 млн рублей

Общество

Он признан виновным в мошенничестве и взяточничестве

Бугуруслан, Оренбургская область, 30 января 2019, 09:41 — REGNUM  В Бугуруслане Оренбургской области суд признал бывшего государственного инспектора областной Государственной инспекции труда виновным в коррупционных преступлениях. Мужчину обвинили в мошенничестве и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2017—2018 годах экс-инспектор для проведения внеплановых проверок отправлялся в командировки. По возвращении он предоставлял в бухгалтерию финансовые отчёты о проживании в гостиницах, в которых фактически не проживал. По липовым документам мужчина получил компенсацию.

Во время проверки по факту причинения вреда здоровью работника в одной из организаций Абдулинского района инспектор выявил нарушения трудового законодательства. Он потребовал 150 тыс. рублей с руководителя, чтобы не отражать нарушения в документах проверки.

Суд оштрафовал экс-инспектора на 1 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Коррупция и борьба с ней
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