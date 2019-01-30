В Китае пилотам запретили курить в кабине самолета

Пекин, , 09:41 — REGNUM Китайским пилотам запретили курить в кабине самолетов во время внутренних рейсов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, запрет на курение в салоне самолета в Китае действует с 2017 года, ввести такое же ограничение для пилотов планировалось в 2019 году. Вместе с тем данный запрет для международных рейсов действует уже более 25 лет.

Напомним, в настоящее время в Китае запрещено курение в самолетах и скоростных поездах, однако на обычных поездах, которые обеспечивают более трети от 3 млрд человек годового пассажирооборота страны, курение все так же распространено и слабо контролируется.

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