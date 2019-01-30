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Мэрия Магнитогорска просит не задирать цены на жильё

Общество

С начала января квартиры подорожали на 20%

Мэрия Магнитогорска просит не задирать цены на жильё
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, 30 января 2019, 09:41 — REGNUM  Власти Магнитогорска просят риелторов не допускать роста цен на жильё. Об этом жильцам дома на проспекте Карла Маркса, 164 заявил глава города Сергей Бердников.

Совещание с риелторами ранее прошло в администрации города. На нём чиновники попросили не допускать подорожания жилья и оказывать жильцам дома на проспекте Карла Маркса, 164 максимальную помощь в подборе вариантов квартир.

Напомним, ранее представители риелторского сообщества констатировали рост средних цен на жильё. С начала января квартиры подорожали на 20%. Наблюдатели связали это с желанием отдельных личностей нажиться на трагедии, которая унесла жизни 39 человек, в том числе шестерых детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла рано утром 31 декабря. В седьмом подъезде произошёл взрыв, затем подъезд обрушился.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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