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Глава совета улемов Индонезии: «Мусульмане должны иметь финансовую силу»

Общество

Глава совета улемов призвал индонезийскую молодежь вести бизнес в Британии

Лондон, 30 января 2019, 09:51 — REGNUM  Председатель индонезийского совета улемов Дин Сямсуддин призвал индонезийскую молодежь, проживающую в Великобритании, развивать предпринимательство, ориентированное на независимость и финансовую силу исламского общества, сообщает Antaranews.

По его словам, «мусульмане должны иметь финансовую силу и независимость», чтобы вносить свой вклад в развитие исламского общества с помощью пожертвований.

Дин Сямсуддин также призвал молодежь последовательно практиковать ценности Панчасилы и умеренного ислама.

«Эти две вещи могут быть рецептом для создания гармонии внутри исламского общества, особенно в Индонезии», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что концепция «ислам Нусантары» станет одним из преимуществ мягкой силы и индонезийской дипломатии в будущем.

Читайте также: Концепция «ислам Нусантары» стала преимуществом мягкой силы Индонезии — МИД

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