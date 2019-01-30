Роспотребнадзор назвал число заболевших свиным гриппом в Северной Осетии

Владикавказ, , 09:32 — REGNUM Около 10 случаев заболевания вирусом H1N1, известным как свиной грипп, зафиксировано в Северной Осетии. Летальных случаев нет. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по РСО-Алании Фатима Бекузарова.

Возможной причиной попадания вируса в регион считают вспышку свиного гриппа в соседней Грузии, где жертвами заболевания стали уже 17 человек. Для недопущения распространения заболевания на территории России Роспотребнадзор ввел упреждающие меры. На границе с Грузией организовано дежурство специалистов ведомства. Их число увеличено до восьми.

Читайте также: Свиной грипп в Грузии: Северная Осетия усиливает меры контроля на границе

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года в Северной Осетии усилили меры контроля из-за гриппа H1N1 на пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном на границе с Грузией, чтобы исключить возможность проезда на территорию России лиц, зараженных вирусом. К тому времени власти Грузии сообщали о 15 умерших от свиного гриппа.

Роспотребнадзор РСО-Алании дал рекомендации таможенной и пограничной службам обращать внимание на больных, пересекающих границу, проводить осмотр машин со средствами индивидуальной защиты, а при подозрении на болезнь измерять людям температуру.