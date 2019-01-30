Среда, 30 Января 2019 года
09:32:09 МСК

В Оренбуржье назвали причину массового пищевого отравления школьников

Общество

Пищевое отравление у детей вызвал энтерококк

Ясный, Оренбургская область, 30 января 2019, 09:31 — REGNUM  Причиной массового отравления детей общеобразовательной школы в Ясном Оренбургской области стали грубые нарушения санитарного законодательства на местном пищеблоке в части организации технологического процесса и противоэпидемического режима. В смывах с инвентаря на пищеблоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, 22 января в ясненской школе дети массово обращались за медпомощью после школьного обеда. Госпитализировали восемь ребят. Сейчас все дети выписаны и приступили к занятиям.

По результатам лабораторного обследования больных, сотрудников пищеблока и проведенных исследований пищевых продуктов пищевое отравление у детей вызвал энтерококк.

Работа пищеблока приостановлена, а на школу и поставщика продовольствия составлены административные протоколы.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление в школе Оренбуржья: прокурорская проверка и диагноз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить