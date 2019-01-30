В Оренбуржье назвали причину массового пищевого отравления школьников

Ясный, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM Причиной массового отравления детей общеобразовательной школы в Ясном Оренбургской области стали грубые нарушения санитарного законодательства на местном пищеблоке в части организации технологического процесса и противоэпидемического режима. В смывах с инвентаря на пищеблоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, 22 января в ясненской школе дети массово обращались за медпомощью после школьного обеда. Госпитализировали восемь ребят. Сейчас все дети выписаны и приступили к занятиям.

По результатам лабораторного обследования больных, сотрудников пищеблока и проведенных исследований пищевых продуктов пищевое отравление у детей вызвал энтерококк.

Работа пищеблока приостановлена, а на школу и поставщика продовольствия составлены административные протоколы.

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