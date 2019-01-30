Валидаторами оснастили каждую дверь автобусов и трамваев «Мосгортранса»

Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве все двери городского наземного транспорта государственного предприятия «Мосгортранс» оснастили валидаторами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 января в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Всего в наземном городском транспорте Москвы было установлено 22,5 тысячи считывателей проездных билетов.

В департаменте напомнили, что турникеты убрали в сентябре 2018 года. Для удобства пассажиров салоны оборудовали дополнительными валидаторами. Всего за год установили около 8 тысяч устройств.

«На 47 маршрутах наземного транспорта, проходящих на севере, северо-западе, юго-западе и в центре Москвы, работают валидаторы нового образца с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами с технологией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay», — рассказали в департаменте транспорта.

ГУП «Мосгортранс» — основной оператор наземного общественного транспорта Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте столицы усилили контроль оплаты проезда. С начала года оштрафованы 12 тысяч безбилетников.