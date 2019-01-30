Журналисты узнали о судьбе проекта игры Pioneer от компании Ubisoft

Монтрёй, Франция, , 09:24 — REGNUM Стала известна судьба игры Pioneer от компании Ubisoft, по поводу которой бывшие сотрудники написали в соцсетях, что её проект «мертв». Об этом 29 января сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1090444535832944640

Журналист издания пообщался с людьми, близкими к разработчику и выяснил, что проекты первой и второй версии игры действительно закрыты. Однако оказалось, что Ubisoft открыла уже третий проект с этим же названием, который опирается на наработки, оставшиеся от предшественников. Отмечается, что новая версия Pioneer будет представлять собой шутер с режимом кооператива, в основу которого будет положен движок (базовая программа игры) Anvil, а точнее — его вариант для игры Rainbow Six Siege.

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Напомним, ранее бывший директор Ubisoft Алекс Хатчинсон заявил за своей странице в соцсети Twitter, что «старый» проект научно-исследовательской игры Pioneer закрыт. Информацию подтвердил Джонатан Купер, который ранее работал в компании на должности аниматора.

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