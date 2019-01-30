Частичный запрет на въезд транспорта введут в столице Кении

Найроби, , 09:31 — REGNUM Каждую среду и субботу, начиная с февраля 2019 года, будет введен запрет на въезд транспорта в центр Найроби. Об этом, как передает RFI Kiswahili, сообщил министр перевозок Джеймс Мачариа.

По его словам, основной целью запрета является предотвращение пробок, а также побуждение жителей использовать общественный транспорт. Мачариа добавил, что специально для этих целей в ЮАР было закуплено более 60 автобусов.

По его словам, когда план вступит в силу, жители будут оставлять свои автомобили дома или на специальных парковках и будут использовать автобусы, чтобы добраться до мест в центре Найроби.