Среда, 30 Января 2019 года
09:31:58 МСК

Частичный запрет на въезд транспорта введут в столице Кении

Общество

Каждую среду и субботу въезд в центр Найроби на своем автомобиле будет закрыт

Найроби, 30 января 2019, 09:31 — REGNUM  Каждую среду и субботу, начиная с февраля 2019 года, будет введен запрет на въезд транспорта в центр Найроби. Об этом, как передает RFI Kiswahili, сообщил министр перевозок Джеймс Мачариа.

По его словам, основной целью запрета является предотвращение пробок, а также побуждение жителей использовать общественный транспорт. Мачариа добавил, что специально для этих целей в ЮАР было закуплено более 60 автобусов.

По его словам, когда план вступит в силу, жители будут оставлять свои автомобили дома или на специальных парковках и будут использовать автобусы, чтобы добраться до мест в центре Найроби.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить