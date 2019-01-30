В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о ликвидации скандального МУП «Золушка»

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск регионального управления Роспотребнадзора к муниципальному унитарному предприятию «Золушка». Надзорные органы требуют ликвидировать предприятие, в работе которого по организации питания в школах города были выявлены многочисленные нарушения.

Заседание, на котором будет рассматриваться иск, назначено на 14 февраля.

Напомним, что в проверки деятельности МУП «Золушка» начались после того, как в нескольких школах Екатеринбурга в прошлом году произошло массовое отравление учащихся. Так в начале февраля 2018 года в школе №64 заболели 22 учащихся, и в школе №74 — 17 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверок в отношении предприятия и его руководства возбуждено несколько административных и уголовных дел. При организации питания были выявлены многочисленные нарушения связанные с качеством и количеством продукции, а также установлено что в период с января по октябрь 2018 года перед несколькими сотрудниками «Золушки» образовалась задолженность по зарплате.

Читайте также: Отравления в школах Екатеринбурга: следствие разбирается, директор уволен

Также следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей и по подозрению в злоупотреблениями должностными полномочиями. По версии следствия руководство предприятия закупало у бизнесменов в 2016—2017 годах продукты питания по завышенным ценам на сумму более 115 млн рублей.

Читайте также: СКР раскрыл детали дела против екатеринбургской «Золушки»

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге сотрудникам скандальной «Золушки» недоплачивали зарплату