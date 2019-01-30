Среда, 30 Января 2019 года
09:01:41 МСК

В Москве 30 января прогнозируют оттепель и осадки

Общество

Днём ожидается облачная погода, осадки и слабый гололёд

Москва, 30 января 2019, 09:01 — REGNUM  Температура воздуха в Москве и Московской области 30 января приблизится к плюсовым значениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

Читайте также: В Москве 31 января возможен ледяной дождь

«Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена тёплым сектором атлантического циклона, куда с юго-запада поступит влажный средиземноморский воздух, из-за чего ожидается оттепель и осадки, в сопровождении гололёдных явлений, пройдут в смешанной фазе», — рассказали в центре.

По прогнозу синоптиков, днём ожидается облачная погода, осадки и слабый гололёд. В Москве температура будет около 0 °C, в Подмосковье прогреется до +2°С.

Ветер подует с юга и юго-востока, его скорость достигнет 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 78−83%. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в столичном регионе ожидается тёплая погода, а 31 января синоптики прогнозируют ледяной дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 30 и 31 января ожидается плюсовая температура

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить