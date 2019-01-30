За зверское убийство пермяка приговорили к 11 годам

Пермь, , 08:58 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор по резонансному делу о зверском убийстве 27-летней женщины. Пермячка была задушена, затем её тело расчленили. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, 36-летний житель Губахи признан судом первой инстанции виновным в совершении преступления.

Следствием и судом установлено, что 21 июля 2018 года в своей квартире, расположенной в Губахе, во время ссоры мужчина задушил свою знакомую жительницу Перми. Останки тела убитой женщины обнаружили в реке Усьва вблизи рабочего посёлка Усьва Гремячинского городского поселения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следы преступления заметались заметал шокирующим способом. Тело убитой было расчленено, мясо пропущено через мясорубку, а кости выброшены в реку.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима. Гособвинение просило девять лет для фигуранта. Несмотря на то, что приговор оказался суровее, чем запрашивала прокуратура, сестра убитой женщины заявила о намерении подать апелляцию, посчитав наказание мягким, сообщает портал 59.ru .

По данным СМИ, сестра и отец погибшей подавали иски на 3 миллиона рублей, суд удовлетворил их на 2 миллиона.

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