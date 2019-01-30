Православная церковь Америки не признала украинских раскольников

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Синод православной церкви Америки (ПЦА) призвал не допустить признания раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержал главу канонической УПЦ Онуфрия, сказано в архипастырском письме, опубликованном 28 января на официальном сайте церкви.

Авторы письма с прискорбием отметили, что Константинопольский патриархат создал на Украине новую структуру, состоящую из двух раскольничьих групп — так называемого «Киевского патриархата» и УАПЦ.

«Продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия каноническим главой и предстоятелем Украинской православной церкви; Не допустить, вместе с несколькими нашими сестринскими церквями, признания Православной церкви Украины», — сказано в письме.

Украинские раскольники не будут упоминаться православной церковью Америки в богослужебном порядке православных церквей мира (диптихе).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года глава Константинопольского патриархата Варфоломей, в присутствии президента Украины и всего украинского политического бомонда, передал ПЦУ томос об автокефалии.

Примечательно, что юрисдикция новой украинской «церкви», согласно томосу, распространяется только на территорию Украины, а самые богатые раскольничьи «епархии» в странах Европы переходят в прямое подчинение Константинопольскому патриархату.

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