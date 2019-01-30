Рособрнадзор лишил лицензии московский вуз

Москва, 30 января 2019, 08:51 — REGNUM Рособрнадзор прекратил действие лицензии частного учебного заведения «Столичный институт бизнес-технологий и управления» (СИБТУ, г. Москва), сообщается на сайте ведомства.
Решение об отзыве лицензии у вуза принято после проверок на основании решения Арбитражного суда.
В Рособрнадзоре уточнили, что в случае отзыва лицензии вуз обязан прекратить свою образовательную деятельность и перевести студентов в другие вузы.
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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений с 7 декабря по 14 декабря 2018 года запретил приём студентов в пять российских вузов.
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