МЧС РФ: после проверок в России закрыты 315 торговых центров

Москва, , 08:47 — REGNUM В результате проверок пожарной безопасности, инициированных после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в России приостановлена работа 315 подобных центров. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, основными выявленными нарушениями были блокирование эвакуационных выходов, а также неработоспособность различных систем в зданиях ТРЦ.

«На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев заявил, что основной причиной пожаров в российских торговых центрах в 2018 году становились проблемы в работе электрооборудования.

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