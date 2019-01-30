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Борьба с браконьерством в Казахстане неэффективна — Генпрокуратура

Общество

В 2018 году из незаконного оборота изъято 8 тыс. кг осетрины

Астана, 30 января 2019, 08:44 — REGNUM  Деятельность правоохранительных и природоохранных органов Казахстана в борьбе с браконьерством неэффективна и требует выработки комплексных мер, сообщили 30 января в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

29 января в Генпрокуратуре Казахстана состоялось межведомственное совещание по вопросу выработки эффективных мер противодействия браконьерству.

В ведомстве отметили, что за три года браконьеры нанесли ущерб природе в размере 3,6 млрд тенге ($9,48 млн). В частности, в 2018 году из незаконного оборота изъято 8 тыс. кг осетрины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Карагандинской области Казахстана браконьеры избили двух инспекторов лесного хозяйства, в результате чего один из них скончался в больнице. Позднее, 21 января, правоохранительные органы задержали троих подозреваемых.

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Браконьерство
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