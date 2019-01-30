В Москве благоустроят 50 улиц и 150 парковых территорий

Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве продолжится благоустройство территорий во всех округах города. В 2019 году

благоустроят 50 улиц и площадей, а также 150 парковых и озелененных территорий, сообщается на портале мэра столицы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, «темпы благоустройства снижаться не будут/ Создание комфортной городской среды — одна из ключевых задач».

Результаты благоустройства за 2018 год положительно оценили 80% москвичей, это выяснилось в ходе опроса на портале «Активный гражданин».

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Как сообщалоИА REGNUM, в 2018 году благоустройство коснулось около 5 тыс. московских дворов и почти 22 тыс. подъездов.

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