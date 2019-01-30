Глава People Can Fly объяснил нежелание студии возвращатсья к Painkiller

Варшава, , 08:29 — REGNUM Генеральный директор компании People Can Fly Себастиан Войцеховский объяснил журналистам, почему разработчик не планирует работать над проектами, являющимися продолжением серии Painkiller — игры, которая в своё время вывела студию на глобальный рынок. Он дал интервью корреспондентам портала Dual Shockers.

Войцеховский сообщил, что основной причиной, по которой компания не собирается возвращаться к этой серии является то, что права на франшизу ещё с 2011 года принадлежат THQ Nordic. Второй причиной является то, что People Can Fly работали над созданием этой игры очень давно и, по словам руководителя студии, сегодня в ней работает лишь один человек, который действительно помнит те времена.

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Напомним, Painkiller представляет собой шутер (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) действия которого разворачиваются в аду и чистилище. После выхода в апреле 2004 года игра получила множество положительных отзывов критиков.

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