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Правоохранители Киева отметили всплеск криминала в городе — СМИ

Общество

Квартирных воров всё реже отпугивает присутствие хозяев

Киев, 30 января 2019, 08:29 — REGNUM  Полиция Киева фиксирует высокий уровень криминала в столице Украины, заявили в пресс-службе нацполиции, сообщила 29 января газета «Сегодня».

За сутки, в городе совершено более 200 преступлений из них 128 — квартирные кражи и пять разбойных нападений, отметили в издании.

По словам журналистов, квартирные воры становятся всё более наглыми, участились случаи, когда они вламываются в помещение в присутствии хозяев.

На втором месте по популярности — кражи продуктов из супермаркетов и нападения на клиентов банкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Голосеевском районе Киева правоохранители ликвидировали наркоплантацию, оборудованную по последнему слову техники в двухэтажном особняке.

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