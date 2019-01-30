На реке Меконг стартовал 78-й патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда

Куньмин, Китай, , 07:39 — REGNUM На реке Меконг стартовал 78-й совместный патруль с участием правоохранителей из Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Патруль стартовал из порта Гуаньлэй Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань на юго-западе Китая. Четыре судна четырех стран приняли участие в совместном патруле, который продлится четыре дня. Его целью, как и целью предыдущих, является противодействие терроризму, обеспечение безопасности в бассейне реки, а также борьба с трансграничной преступностью и наркоторговлей.

Напомним, что совместные патрули в бассейне реки Меконг стартовали в декабре 2011 года после того, как бандиты угнали два грузовых судна и убили 13 китайских моряков в тайских водах 5 октября 2011 года. С тех пор 654 судна прошли более 40 тыс. км и спасли 123 торговых судна за годы с начала совместного патрулирования.

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