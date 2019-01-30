«Экстремум» примет участие в разработке новейших спасательных технологий

Санкт-Петербург, , 07:34 — REGNUM Санкт-петербургская общественная организация «Экстремум», специализирующаяся на поиске и спасении людей, присоединилась к масштабной исследовательской инициативе «Одиссея» по разработке поисково-спасательных технологий нового поколения.

Официальное соглашение о сотрудничестве между отрядом «Экстремум» и благотворительным фондом «Система» (организатор проекта «Одиссея») было подписано 24 января в Москве в рамках стратегической сессии «Развитие сегмента «Поиск и спасание в России'2022», организованной рабочей подгруппой «Поиск и спасание» ДК «Аэронет», инфраструктурным центром «Аэронет», РВК и благотворительным фондом «Система».

По условиям соглашения «Экстремум» войдет в экспертный состав «Одиссеи» и будет участвовать в учебно-полевых мероприятиях для команд, разрабатывающих поисково-спасательные технологии нового поколения. Главная цель подобных мероприятий — практическое погружение команд в специфику поисково-спасательных работ в лесном массиве для своевременной корректировки технических разработок.

«Одиссея», созданная корпоративным фондом АФК «Система», — первый в России исследовательский проект, направленный на поиск технологических решений по преодолению социальных проблем. Проект поддерживает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Одиссея» состоит из серии технологических конкурсов длительностью 1,5 года каждый. Тема первого конкурса — «Поиск человека в природной среде». По условиям конкурса команды-участники должны предложить техническое решение, способное найти человека, потерявшегося в лесной среде, без источника связи, быстрее, чем за 10 часов, при любой погоде и в любое время суток. Призовой фонд — 75 млн рублей.

«Одной из стратегических задач проекта «Одиссея» является формирование сообщества из представителей технологического сектора и добровольческого движения, чтобы вместе решать социальные проблемы наиболее эффективными способами. Для нас ценно, что к нашему сообществу присоединился отряд «Экстремум». Мы уверены, что опыт и знания спасателей «Экстремума» помогут участникам конкурса доработать свои технические решения с учетом реальных условий и успешно пройти полевые испытания», — отметила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

Первые совместные учения стартуют уже весной. «Экстремум» также планирует использовать в поисковых операциях технологии, которые предложат команды «Одиссеи».

Проект «Одиссея» был запущен 25 июля 2018 года, и сегодня к инициативе уже присоединилось более 40 экспертов из различных областей, в том числе эксперты из поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт», «Ангел», компаний VisionLabs, Segezha Group, Сбербанка, «Кронштадт Аэро», Университета Иннополиса, венчурного фонда Sistema_VC и др. География потенциальных участников конкурса уже охватила 39 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Екатеринбург, Ставрополь, Якутск, Энгельс и др. Более 126 команд подали заявки, 42 из них уж уже имеют готовые прототипы решений. Технологические профили команд включают решения с использованием роя дронов, поисково-спасательных маяков, наземных роботов, технологий распознавания образов, акустических и сейсмодатчиков, БПЛА с целевой нагрузкой и др.

«Наш отряд специализируется на поиске и спасении людей, терпящих бедствие в лесу, — рассказал председатель СПб РОО «ОДС Экстремум» Борис Лейтес. — Это одно из самых важных направлений нашей деятельности. За годы работы было опробовано множество технологий и разработаны методики поиска людей, успешно использующиеся как нашим отрядом, так и другими службами. От сотрудничества с проектом «Одиссея» мы прежде всего ожидаем новых технологических прорывов в сфере поиска и спасания людей, терпящих бедствие в природной среде, а также консолидации профессионального сообщества вокруг данной проблемы. Мы очень надеемся, что работа в рамках данного проекта сможет существенно уменьшить количество критических ситуаций, повысить эффективность помощи и сохранить жизни множеству людей, попавших в беду».