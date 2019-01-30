Среда, 30 Января 2019 года
07:26:04 МСК

В Туркестане планируют расширить центр города

Общество

Против продажи земель выступают 44 собственника

Астана, 30 января 2019, 07:25 — REGNUM  Власти Туркестанской области Казахстана планируют выкупить земли у населения в районе «духовно-культурного центра» в Туркестане, сообщили 29 января в пресс-службе акимата (администрации) области.

Для расширения территории вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави планируется выкупить земли, на которых расположены 154 жилых дома и 14 предприятий. Оценочная стоимость всех объектов составляет 2,025 млрд тенге ($5,33 млн).

В настоящее время 95 собственников согласились продать объекты. Против продажи выступают 44 собственника. Против них планируется подать исковое заявление в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Туркестане состоялось совещание по развитию города с участием заместителя председателя правительства республики Аскара Мамина. В ходе совещания представители 15 регионов республики уточнили объекты, которые акиматы регионов построят в Туркестане.

Читайте также: Регионы Казахстана построят объекты культуры в городе Туркестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить