В Туркестане планируют расширить центр города

Астана, , 07:25 — REGNUM Власти Туркестанской области Казахстана планируют выкупить земли у населения в районе «духовно-культурного центра» в Туркестане, сообщили 29 января в пресс-службе акимата (администрации) области.

Для расширения территории вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави планируется выкупить земли, на которых расположены 154 жилых дома и 14 предприятий. Оценочная стоимость всех объектов составляет 2,025 млрд тенге ($5,33 млн).

В настоящее время 95 собственников согласились продать объекты. Против продажи выступают 44 собственника. Против них планируется подать исковое заявление в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Туркестане состоялось совещание по развитию города с участием заместителя председателя правительства республики Аскара Мамина. В ходе совещания представители 15 регионов республики уточнили объекты, которые акиматы регионов построят в Туркестане.

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