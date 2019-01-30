Среда, 30 Января 2019 года
07:36:47 МСК

Работников с Украины ищут 97% предприятий Чехии — опрос

Общество

Работодателей интересуют рабочие специальности

Прага, 30 января 2019, 07:34 — REGNUM  Работников с Украины ищут 97% предприятий Чехии, заявили в экономической палате Чехии, сообщило 29 января «Радио Прага».

Наиболее востребованными на чешском рынке труда являются специалисты по металлообработке, литейщики, механики, сварщики и слесари. Кроме того, чешских работодателей интересуют украинские кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры.

В экономической палате отметили, что специально для чешских предприятий была разработана программа «Режим Украина», к которой присоединилось уже более трёхсот предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии работает 120 тыс. граждан Украины и их число постоянно растёт.

Читайте также: Количество трудовых мигрантов в Чехии постоянно растёт — МИД Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить