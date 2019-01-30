Пермским чиновникам выдали предписание о внеплановых каникулах в школах

Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми с 31 января по 8 февраля станут вынужденными внеплановыми каникулами в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования. Предписание выдано Главным санитарным врачом региона и связано с эпидемией гриппа и ОРВИ в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Главный санитарный врачи края отметил, что за неделю с 21 по 27 января эпидемический порог среди населения превышен на 37,2%. Продолжается тенденция к росту заболеваемости, что создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания в организованных коллективах.

Добавим, что во вторую неделю месяца (7−13 января) Пермь вошла в число российских городов со значительным превышением эпидпорога.

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