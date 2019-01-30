Минюст привел примеры коррупционных обстоятельств «непреодолимой силы»

Москва, , 07:32 — REGNUM Ситуации, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений и требований чиновниками не является правонарушением, будут разъяснены в готовящихся поправках в соответствующее законодательство. Некоторые детали раскрыты в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Речь идет об «обстоятельствах непреодолимой силы», которые могут помешать чиновникам соблюдать определенные ограничения, связанные с противодействием коррупции. Однако это не значит, что госслужащий избежит наказания за конкретное преступление в виде взятки.

Читайте также: В Госдуме оправдали отказ от наказания за «вынужденную» коррупцию

Иногда нельзя принять меры по предотвращению конфликта интересов, например, если родственники чиновников работают в курируемых этими чиновниками сферах, и дело происходит в моногородах, закрытых городах или других отдельных, малочисленных образованиях.

Также бывает, что бывшие члены семьи госслужащего не согласны предоставить сведения о доходах и расходах общих детей. Еще один пример — несоблюдение антикоррупционных ограничений в силу длительной тяжелой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст приступил к разработке поправок к законодательству, предусматривающих освобождение госслужащих от наказания за коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы». Законопроект готовится в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы.

Читайте также: Госслужащих предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Читайте ранее в этом сюжете: Отказом от наказания за «вынужденную» коррупцию «устраняются формальности»