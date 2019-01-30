Прокуратура выявила крупные нецелевые траты мэрии Якутска – до Авксентьевой

Якутск, , 07:19 — REGNUM В мае-апреле 2018 года администрацией Якутска было незаконно потрачено 1,2 млн рублей на приём и обслуживание группы людей, которых представили как иностранную делегацию. К такому выводу пришла прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Якобы для встречи важных гостей между управлением делами Якутска и ООО «Сиборг» был заключён контракт на 3,9 млн рублей. Фактически деньги тратились не на иностранную делегацию, а на представителей коммерческой компании. На эти цели из бюджета ушли почти 1,3 млн рублей, направлениями трат было указано проживание в гостинице, услуги по эксплуатации оборудования для синхронного перевода, питание и транспортное сопровождение иностранной делегации.

«Поскольку представители указанной компании не подпадают под понятие «делегация иностранного государства», их визит не подлежал оплате за счёт средств бюджета», — пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по факту нецелевого использования бюджетных средств, наказанием определён штраф в 84 тыс. рублей. Отвечать за это нарушение будет МКУ «Управление делами» Якутска и должностное лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске в 2019 году будет сокращено финансирование сельского хозяйства, пожарной безопасности, ЖКХ и благоустройства. Кроме того, станет меньше на одного вице-мэра, урезаны и бюджеты городских округов.

«Судя по тому, как урезаются отдельные строки финансирования, сказать о том, что у Якутска есть лишние деньги, никак нельзя, — отмечал, проанализировав проект бюджета, политолог Виталий Обедин. — Экономия идёт на всём, начиная с безопасности — урезаем почти на четверть, на 16 без малого миллионов, и заканчивая сельским хозяйством».