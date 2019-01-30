В свердловской Ревде готовят митинг против сноса памятника Ленину

Ревда, Свердловская область, , 07:19 — REGNUM В Свердловской области представители КПРФ подали уведомление о проведении митинга на площади Победы в Ревде. Цель мероприятия — не допустить сноса памятника Ленину на центральной площади города.

Как сообщил на своей странице в социальных сетях первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв, митинг запланирован на 10 февраля и начнётся в полдень. Он сообщил, что у партии серьёзные намерения и надежды на то, что городские власти в ближайшие две недели пересмотрят свою позицию.

«Для коммунистов Свердловской области происходящее — сверхпринципиальный вопрос. Так как это первый прецедент, когда местная власть, уподобившись украинским «евромайдаунам», принимается рушить памятники основателю СССР», — написал Александр Ивачёв.

Напомним, что ранее городские власти заявили о том, что центральная площадь города Ревды подлежит реконструкции: составлен проект и под него выделили федеральные средства. При этом памятник Ленину с площади уберут в другое место (оно не указывается), а вместо него установят 12-метровый свето-музыкальный фонтан.

Также глава Ревды Ирина Тейшева неоднократно подчёркивала, что на выборах президента России 18 марта 2018 года жители Ревды проголосовали за новый проект площади Победы, в котором, по её словам, памятник уже отсутствовал. Она считает, что таким образом жители города выразили своё мнение, но с этим не согласны представители КПРФ.

«Бургомистр банально наврала, связав уничтожение культурного объекта с реконструкцией сквера. Мол, так захотели сами жители, когда проголосовали в марте за обновление площади Победы. Проблема в том, что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов. Никаких проектов и уж тем более планов по сносу Владимира Ильича тогда представлено не было. И вот сейчас случился «сюрприз», — заявил Александр Ивачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах мэрии Ревды по переносу памятника Ленину с центральной площади города стало известно в конце 2018 года. Тогда появилась информация о том, что на проект реконструкции площади Победы выделены средства, а согласно планам на месте монумента должен появиться фонтан.

Некоторые общественные и политические движения, а также часть граждан выступили против сноса памятника Ленину. В частности, представители КПРФ собрали порядка двух тысяч подписей за сохранение памятника основателю СССР на центральной площади Ревды.

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