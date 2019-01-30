Количество нижегородцев за год уменьшилось почти на 20 тысяч: статистика

Нижний Новгород, , 06:07 — REGNUM В Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года число родившихся было на 14 675 человек меньше, чем число умерших, а в сфере миграции наблюдалось отрицательное сальдо, то есть количество выбывших из региона было больше, чем приехавших в него. Нижегородстат обнародовал демографические итоги за январь-ноябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сведениям органа статистики, за рассматриваемый период в области родилось 29 537 детей, что на 2133 меньше, чем за такой же период 2017 года, когда новорожденных было 31 670. При этом уровень смертности в области относительно показателей 2017 года, наоборот, вырос: 44 212 умерших против 43 843, рост на 369 человек. Практически на прежнем уровне осталась и младенческая смертность — 166 детей до года умерло за 11 месяцев 2018 года и 167 за такой же период 2017 года.

Напомним, ранее Нижегородстат обнародовал данные о демографическом прогнозе до 2035 года, в котором весь период не прогнозировался естественный прирост населения, а самый существенный спад эксперты наметили на 2033−2035 годы. Среди причин возникшей «демографической ямы» — наследие 90-х, когда наблюдался провал рождаемости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России по итогам 2018 года относительно данных 2017 года численность населения снизилась на 87 тыс. человек, что произошло впервые за десять лет.

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Среди заметных тенденций Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года — существенный спад количества браков (с 21 784 до 19 613) и небольшое снижение числа разводов — с 12 457 до 12 422.

В вопросе миграции населения региона также не всё благополучно. За рассматриваемый период в область прибыло 29 456 человек, а выбыло 32 426, что почти на 3 тыс. человек больше. При этом за пределы России из области выбыло 6,5 тыс. человек, а переехало 5695. Для сравнения: в 2017 году за этот же период наблюдался миграционный прирост на 639 человек.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения Нижегородской области составляет 3 214 375 человек против 3 234 752 человек на 1 января 2018 года (убыль на 20 377 человека).