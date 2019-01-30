Аудиторы нашли нарушения в учреждениях для реабилитации инвалидов Татарии

Казань, , 05:19 — REGNUM Счётная палата Татарии при аудите эффективности использования средств республиканского бюджета, которые были выделены в 2015 — 2017 годах и частично в 2018 году на обеспечение работы организаций, оказывающих услуги по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, обнаружили недочёты и нарушения. В их числе — превышение авансов, недостаточная обеспеченность техническими средствами, отсутствие спецтранспорта для перевозки детей в половине учреждений, несоблюдение норм по отдельным продуктам питания, нехватка персонала, обеспеченность которым в большинстве учреждений доходит лишь до 70%. Отчёт комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ официально заслушает 5 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Татарии на начало ноября 2018 года работали 19 реабилитационных центров, 12 из которых для детей и подростков. Общая численность инвалидов в регионе на эту дату составила 299 179 человек, из которых чуть более 15 тыс. человек — дети. Центры реабилитации для последних находятся в Казани (три учреждения), Набережных Челнах и в восьми муниципалитетах. Эксперты отметили неравномерность распределения учреждений в регионе, что влияет на доступность услуг.

Сумма средств, проверенных аудиторами, составила 1 479,1 млн рублей. Счётной палатой установлены «факты авансирования поставщиков товаров и услуг сверх установленных обязательств», по ряду учреждения отмечена «недостаточная обеспеченность техническими средствами (специализированным оборудованием), необходимым для оказания услуг». Также в ходе проверок установлено, что предусмотренный постановлением кабинета министров РФ спецтранспорт для доставки детей-инвалидов, имеется лишь в пяти из 12 учреждений. Несмотря на действие госпрограммы по созданию доступной среды в учреждениях, оказывающих услуги по реабилитации инвалидов, например, с нарушением зрения, отмечается отсутствие организации пространства.

«Выявлены факты несоблюдения норм по отдельным видам продуктов при организации питания инвалидов, получающих услуги реабилитации в стационарных условиях. Сравнительным анализом закупочных цен на продукты питания в учреждениях установлена разница, достигающая в отдельных случаях более 200%. Укомплектованность штатов большинства реабилитационных центров медицинскими и педагогическими работниками находится на уровне 70%», — отмечается в отчёте.

Материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру и минтруда РТ.