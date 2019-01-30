Угонщика автобуса, убившего 8 человек, приговорили к смертной казни в Китае

Пекин, , 05:17 — REGNUM Суд китайской провинции Фуцзянь на востоке страны приговорил мужчину к смертной казни за угон с последующей организацией аварии автобуса, в результате чего погибли восемь человек в декабре 2018 года, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Цю Жихуэй был также лишен всех политических прав до конца жизни за убийство и угрозу общественной безопасности с использованием крайне опасных средств, сообщили в Промежуточном народном суде города Лунъянь.

Восемь человек были убиты и еще десятки получили ранения после того, как виновный направил автобус в толпу пешеходов на в центре города Лунъянь 25 декабря 2018 года. Полиция по горячим следам задержала Цю, который оказался безработным коренным жителем города.

Предварительное полицейское расследование показало, что подозреваемый имел конфликт с одним из чиновником одного из городских комитетов, с которым у него была давняя ссора. Приговоренный атаковал прохожих на улице ножом, а затем угнал автобус и начал давить пешеходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2019 года был казнен другой приговоренный к смерти китаец за аналогичное преступление. Он на своем внедорожнике въехал в толпу людей в городе Хэнъян, а затем вышел из автомобиля и напал на прохожих с ножом. От его рук побили 15 человек, еще 43 получили ранения.

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