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В нагорье китайской провинции Цинхай нищета будет побеждена в 2019 году

Общество

Порядка 77 тыс. нищих должны перестать быть таковыми к концу 2019 года в 17 бедных уездах провинции Цинхай

Синин, Китай, 30 января 2019, 04:41 — REGNUM  В горных районах провинции Цинхай на северо-западе Китая планируется окончательно побороть нищету уже в 2019 году, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Порядка 77 тыс. нищих должны перестать быть таковыми к концу 2019 года в 17 бедных уездах провинции Цинхай, сообщили власти провинции. Все необходимые для этого меры будут приняты в рамках поставленных целей развития.

Планируется в рамках проекта провести всю необходимую инфраструктуру, включая газ, воду, связь, а также построить целый ряд учреждений здравоохранения, образования, культуры и технологий.

Напомним, что борьба с бедностью в Китае является одной из приоритетных целей. К 2020 году Китай должен стать страной умеренного достатка населения, а для этого должна быть побеждена беспробудная нищета.

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Бедность
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