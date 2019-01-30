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В Москве представили книгу о подвигах разведчика Алексея Ботяна

Общество

Автор – отставной полковник Службы внешней разведки РФ Владимир Суродин

В Москве представили книгу о подвигах разведчика Алексея Ботяна
Алексей Николаевич Ботян

Москва, 30 января 2019, 01:32 — REGNUM  В Москве прошла презентация книги «Не рядовой солдат страны. Век разведчика Алексея Ботяна», посвященной разведчику, Герою России Алексею Ботяну. Книгу написал отставной полковник Службы внешней разведки РФ Владимир Суродин.

Сообщается, что выход книги приурочен к 102-му дню рождения Ботяна, который будет отмечаться 10 февраля. В книге рассказывается о подвигах, совершенных разведчиком во время Великой Отечественной войны. Кроме этого, автор рассказывает и о других разведчиках, бывших коллегами или учениками Ботяна.

На презентации книги выступал и сам Ботян. Он рассказал о своем участии в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что для него очень важно рассказать о войне подрастающему поколению.

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