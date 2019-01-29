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Блокада после Блокады: почему мы страшимся своих побед?

Общество

Готовы разбивать лбы, каясь за не свои грехи и примеряя робу проигравшего

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Блокада после Блокады: почему мы страшимся своих побед?
Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокады

Платон Беседин, 29 января 2019, 22:17 — REGNUM  

О Блокаде Ленинграда вновь спорили. И вновь гадко. Втюхивали то, чего постесняться стоило бы. Если, конечно, не за деньги. Впрочем, и это не оправдание. Но вот если от полноты чувств, от веры в глупость повторять снова и снова, что окончание Блокады Ленинграда — не праздник, отмечать его никак нельзя и, главное, надо было сдать город — то это как вообще?

Кажется вдвойне диким, потому что аргументация, использующаяся для подобной мерзости — нулевая, абсурдная. Нужно было сдать город, чтобы сохранить жизни? Тогда вопрос — кому сдать? Нацистам? Это они бы жизни сохранили? Вроде бы не записывались на курсы милосердия. Наоборот — существовала вполне чёткая директива Гитлера о том, что город должен быть зачищен. Других вариантов не было и быть не могло. Особенно, если речь шла о Ленинграде.

Я в своё время был в Хацуни, это в Брянской области. У данного мемориала есть нечто общее с Хатынью (там я был тоже). В музее Хацуни хранится документ — воспоминания нациста. Тот рассказывает, почему он и такие, как он, убили более 60 детей. Аргумент — они остались без родителей, а потому жизнь их не виделась целесообразной. Спокойно нацист рассказывает о том, как истребил сначала родителей, а после детей, потому что те остались без матерей и отцов. Железная сатанинская логика.

Не знаю, возможно, если бы те, кто сегодня разглагольствует о сдаче Ленинграда врагу, побывали бы в Хацуни, Хатыни, на Мамаевом кургане, они бы не размышляли так. А, может, и не подействовало бы на них. Кто знает. Ведь крокодилу нельзя объяснить, почему нельзя пожирать других. Но фактически: если и был шанс у блокадников Ленинграда выжить, то лишь в блокаде, а не после сдачи города. Многие, слишком многие погибли. Это великая скорбь, великая боль. Но тем гаже использовать её как лживый и подлый инструмент для того, чтобы продвигать мерзкие и нечистые идеи.

И вот нам говорят: нельзя праздновать, это кощунство, это неправильно. Праздновать можно и нужно. По одной простой причине — в память о тех, кто ушёл, и о тех, кто выжил. Многие погибли, как и на всей Великой Отечественной войне. Но ведь были и те, кто выстоял, победил, разбил врага. Так почему нужно забыть о них? Чем стало для этих людей окончание Блокады? Скорбью? Печалью? Или они, наконец, высвободились из ада? Да, они рыдали, но точно не от того, что хотели оставаться там впредь.

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Участники акции Свеча памяти, приуроченной к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, возлагают цветы к памятному знаку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти, приуроченной к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, возлагают цветы к памятному знаку

Важнее же дискутировать не о том, стоит ли праздновать окончание Блокады, а о том, как праздновать. Если пышно, победоносно, это более чем неуместно. А вот если с уважением, со слезами на глазах, с пониманием, а не так чтоб ленточки в грязь, то это — правильный, вариант. А все те, кто говорит, что Блокада Ленинграда — это только скорбь, и город надо было сдать — либо глупцы, либо предатели. Не знаю даже, что хуже. Заявляя подобное, они плюют в могилы и выживших, и ушедших. Обесценивают их подвиг и преуменьшают их страдания. Стыдно, что происходит это в стране-победителе.

Мы выиграли Великую Отечественную войну, отдав 27 миллионов жизней, но спустя 46 лет потерпели фиаско, крах. И дело тут не только в утрате единого государства, но главное — в потере самоидентификации. Ещё через время, инфицированные вирусом коллективного покаяния, некоторые из нас пришли к тому, что это была и не победа вовсе, а нечто сродни поражению, и Красная Армия поставили на одну доску с Вермахтом. Советское руководство будто предвидело это: «В истории есть примеры того, как победители лишались плодов своей победы. Вести дела так, чтобы обеспечить эти плоды, и работать ради этой цели — это зависит от нас». Что ж, либо мы работали плохо, либо они работали сильно лучше нас.

Поэтому не стоит удивляться тому, что какая-то журналистка из какой-то немецкой газеты учит нас, как правильно вспоминать день окончания Блокады. Не стоит удивляться тому, что гигантские маховики лживой пропаганды вращаются на полную мощность, отсекая Советский Союз от победы. Хуже — приравнивают его к нацистской Германии. И ещё хуже — советское в таком контексте означает русское. Вот до чего договорились: русский равен немцу-нацисту, но тот вроде покаялся, а мы нет. Мерзкая, подлая логика, но объяснимая — идёт тотальная война.

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Герб Советского Союза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Герб Советского Союза

И в том, что большая часть мира вычеркнула нас из истории как страну-победителя, безусловно, есть и наша вина. Мы совсем не сильны на полях идеологических сражений. Однако, даже несмотря на это, как некоторые из нас могли признать жуткую ложь о своих соотечественниках? Почему с такой охотой они готовы разбивать лбы, каясь и каясь за не свои грехи? Почему рваная роба проигравшего им милее парадного мундира победителя? Что это — червоточина человека, части общества? Или своего рода вирус? На эти вопросы нам предстоит ответить.

То же, что есть сейчас, к сожалению, не работает. Хотя делаем, казалось бы, всё по лекалам. Пусть и с отставанием. Но фильмы вроде Т-34 надо было снимать не сейчас, а в 90-х и не так, а мудрее, тоньше. Пока же всё это — размышления на лестнице, когда главное сказано, а ответить уже нет возможности, да и сил уже толком нет.

Меж тем принимать полноту истории, конечно, надо, но удивительным образом одни из нас концентрируются на грохочущем победном марше, а другие — на тотальном упадничестве, что, на самом деле, одинаково деструктивно. Впрочем, надеюсь, шанс выправить смысловой крен ещё есть. Но для начала мы должны понять: от чего вдруг столь охотно принимаем чужую лживую логику? Почему боимся жить своими победами, своим разумом и, главное, своими мечтами? Это вопрос и для каждого человека в отдельности, и для государства в целом. Вопрос фундаментальный, ответ на который позволит пережить блокаду здравого смысла, справедливости, правды и собственной — русской — мечты. Блокаду после Блокады.

regnum author Платон Беседин
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