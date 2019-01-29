Геология России и быдла

Платон Беседин, , 22:06 — REGNUM

Год 2018 мы прожили, стоя на трёх больных, злобных китах: удавке налогов, росте насилия и неадекватности чиновников. Год 2019-й сулит нам аналогичное, но в больших масштабах. Плюс новые ужасы. А чиновники станут изумлять нас всё больше и больше. Сначала ужасать, после злить, затем веселить и наконец — привыкнем. Чиновничье окно Овертона в действии.

Забавно, но только я закончил текст о новом перле власть имущих — госпожи Писаревой, полагающей, что рожающим после 30 лет деньги платить необязательно, — и тут новый, ещё более мощный повод. Текст называется «Трудности перевода с чиновничьего». Мысль проста — чиновникам нужны свои толмачи. «Безусловно, есть трудности перевода с чиновничьего. Белая кость плохо понимает чёрную. А чиновники, наступающие на мины общественного резонанса, насколько глупы, настолько и берега потеряли, что ляпали, ляпают и ляпать будут человеконенавистнические несуразицы и хамские выпады. Они иначе не могут. И это раздувать станут, потому что о нормальных чиновниках, коих тоже, на самом деле, в достатке, говорить невыгодно. Оттого народ возмущаться станет и злиться, но — есть риск, что в итоге привыкнет. И тогда никакого перевода уже не понадобится. Все начнут говорить на одном, общепонятном языке — чиновничьем».

И вот толмач появился — человек, сильно напоминающий Руслана Горринга. Видео с ним насколько эпично, настолько и показательно. Г. — станем называть его так — рубится в онлайн-игру и смачно комментирует процесс. Так, что Сергей Шнуров краснеет. Мастер-класс: как, кого и в какие отверстия пользовать надо. Заодно Г. рассказывает о сексуальных утехах с коллегами-«кошками» и увольнениях лишь за то, что подчинённые не смогли заказать ему перелет первым классом.

Впрочем, для чего пересказывать? Лучше смотрите видео.

Посмотрели? Отлично. Возвращаемся к тексту. Теперь совместите услышанное, увиденное с информацией. Этот злобный очкарик с видео, вероятно, занимает пост заместителя генерального директора стратегического государственного холдинга «Росгеология», отвечающего за разведку полезных ископаемых. Прекрасно, не правда ли? Какие люди наше светлое будущее обеспечивают!

Данное видео — конечно же, намеренный слив. Г. стал жертвой, если к нему применимо данное слово, разборки кланов. И те, кто сливал видео, возможно, ничем не лучше. Потому личность Г. — к слову, Росгеология его уже уволила, — на самом деле, нам малоинтересна. Что мы, быдла не видели? Согласитесь, хватает.

Важнее другое: как такое быдло попадает на крупнейший пост мощного государственного холдинга? Что оно делает там? И какое право имеет унижать других людей? Вот что главное.

Ответ прост — данное быдло из новеньких, бодрых, свежих, имеющих шансы. Старые начальнички, конечно, тоже оставляют желать лучшего, но многие из них в жизни достаточно неприятного вещества съели. Им пришлось попотеть, чтобы получить приторную жизнь. А вот новые — они часто не на горбу успех куют и не по склону трудолюбия, точно улитки, ползут. Они — ушлые, пронырливые, бесчеловечные мрази — без лишних моральных или интеллектуальных терзаний встраиваются в существующую систему, в свою очередь работающую на отбор подобных персонажей. Вот в чем фокус.

Утрирую? Хорошо, если вам станет легче. Вот только есть цельная картина: Клинцы, Глацких, макарошки, Г. И так далее, и так далее. Можно сливать и сливать «героев» — просто не все интересны. Мы ведь сами регулярно встречаем таких Г. в кабинетах, и смотрят они на нас не как на инсектов даже, а как на хлебные крошки. Те, что ещё — по случайности — не склевали мелкие воробушки. Объедки с барского стола — именно так. В роли барина — власть имущий. В качестве яств — народ.

И есть ещё одно. Вот я говорю — «народ». И вы говорите. И видится нам нечто монументальное, прекрасное. Но это не всегда так. Если без лицемерия: среди «людей из народа» разве не хватает такого же быдла, так же играющего в онлайн-игры, так же ведущего дела, так же пользующего ближних? Или эти Г. — особые, прилетевшие с другой планеты мутанты?

Это, собственно, не означает, что народ у нас неправильный, испорченный и рождает не тех. Нет, конечно. Зачастую наоборот. Разговор о другом — о том, что пропаганда, идеология, матрица (назовите как угодно) действуют на людей точно радиация. Вот в чём ужас. Нашим людям через разные каналы — от звенящей пошлости СМИ до уничтоженной «социалки» — прививают дурную, мракобесную мораль, в которой нет места другому. Все ужасы прожжённого мира, инфицированного культом потребления, — мелочи по сравнению с этим. Тут надо не просто пользовать другого, а сжирать его.

Таких Г. порождает уродливая система, действующая/бездействующая на самых разных уровнях, через самые разные инструменты. Это вполне себе классический ужастик. Чудовище — вирус, демон, нечто подобное — поселяется в обществе, искривляет его мораль, разум, а после начинает вербовать самых уродливых, злобных в подобие культа. С чем-то похожим мы и имеем дело сегодня. Г. — очередной адепт данного культа.

Его уволили. Ну и? Он найдёт себя конфетку и «кошку». С остальными-то что будем делать? И сколько этих остальных? Как противостоять им? Есть ли кому противостоять? Вопросы, вопросы. С каждым днём их будет всё больше, как, собственно, и вот таких Г., продемонстрировавших мразотность не только свою, но и всего того бедствия, что грозит попользовать и прикончить Россию.