Около 2 тысяч псковских деревень не имеют постоянных жителей

Псков, , 20:54 — REGNUM Для Псковской области с её хуторской системой расселения программа по развитию сельских территорий крайне важна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил сегодня, 29 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по подготовке государственной программы.

Ведерников отметил, что площадь Псковской области — 55 тыс. кв. км, и на этой территории расположено более 8 тыс. сельских населённых пунктов.

«По этому показателю мы занимаем второе место в стране. При этом около 2 тысяч деревень у нас не имеют постоянных жителей. Все деревни и сёла разбросаны по территории, поэтому вопросы состояния автодорог, транспортной доступности, наличия водоснабжения, газа и иной инфраструктуры, обеспечения качественной и своевременной медицинской помощью, образовательными и социальными услугами — это все актуальные, первостепенные задачи», — пояснил губернатор Псковской области.

По его словам, направлявшиеся ранее федеральные средства «помогли местами снять остроту проблемы», но для кардинального решения вопросов жизнеобеспечения селян требуется более системный подход и отдельная госпрограмма с серьёзным федеральным финансированием.

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Ведерников сообщил, что Псковская область делегирует представителей региона в состав рабочей группы по подготовке программы, чтобы при разработке документа были учтены все особенности расселения на территории региона. Глава Псковской области отметил, что программа поможет решить широкий круг проблемных вопросов и дать серьезный толчок развитию сельских территорий, что в конечном итоге будет способствовать снижению оттока сельского населения в города и привлечению новых жителей в Псковскую область.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения Псковской области составляла 629,6 тыс. человек, из них только 181,6 тыс. человек проживают в сёлах и деревнях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область входит в пятёрку регионов России по числу брошенных сёл — в регионе насчитывается 1923 деревни без единого жителя.

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