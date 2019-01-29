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Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков переведён в другую колонию

Общество

Это решение стало для него неожиданным, сообщают общественники

Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков переведён в другую колонию
ErikaWittlieb
Тюрьма

Челябинск, 29 января 2019, 20:50 — REGNUM  Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков переведён в другую колонию. Это связано с соображениями его безопасности, заявили журналистам в областной прокуратуре.

Информацию о том, что Сандаков переведён из колонии №1 в колонию №6, ранее распространили представители областной общественной наблюдательной комиссии. Со ссылкой на заключённого они отмечают, что для него это стало неожиданностью.

В прокуратуре журналистам не стали пояснять, в чём именно была проблема с личной безопасностью бывшего вице-губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был осуждён 5 октября 2018 года. Приговор вынес Советский районный суд Челябинска. За мошенничество и получение взятки экс-чиновник получил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и должен уплатить штраф в размере 7 млн рублей.

В день вынесения приговора бывший вице-губернатор был взят под стражу. Отметим, что виновным он себя так и не признал.

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Дело Сандакова
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