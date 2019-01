Крупные компании Южной Кореи добровольно уменьшат количество выбросов

Сеул, , 18:48 — REGNUM 11 крупный компаний Южной Кореи добровольно уменьшат количество выбросов, после принятия мер по уменьшению мелкой пыли, сообщает eToday.

29 января министерство окружающее среды Республики Корея сообщило, что заключило деловое соглашение с 11 строительными компаниями в пресс-центре, расположенного в районе Чунгу, г. Сеул.

Согласно новостному источнику, данное соглашение подписали: Daelim Industrial, Daewoo Engineering & Construction, Doosan Engineering & Construction, Lotte Engineering & Construction Co., Samsung C&T Corporation, SK E&C Co., GS E&C, POSCO Engineering & Construction Co., HANWHA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., Hyundai Engineering and Construction и Hyundai Engineering.

Известно, что 5% (17,248 тонн) от общей доли мелкой пыли приходится на строительный бизнес.

Согласно подписанному соглашению, компании добровольно примут меры по уменьшению количества выбросов мелкой пыли в атмосферу, в том числе скорректируют или сократят время строительных работ, поэтапно ограничат использование строительной техники (экскаваторы, самосвалы и т. д.).