В Ярославской области установлен размер прожиточного минимума за 4 квартал

Ярославль, , 18:30 — REGNUM В 4 квартале 2018 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 9451 рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель увеличился на 5,1 процента. За три последних года величина прожиточного минимума ежегодно увеличивалась в среднем на 4,4 процента.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 10 368 рублей, для пенсионеров эта сумма составила 7717 рублей, для детей — 9446 рублей.

В Ярославской области в 2019 году произойдет 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных областным Социальным кодексом. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, индексация коснется мер поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для неработающих пенсионеров, инвалидов.

На 10,3 процента вырастут стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

Несмотря на изменение федерального законодательства, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет независимо от наступления права на назначение трудовой пенсии сохранят право на денежные выплаты в рамках категорий, определенных Социальным Кодексом Ярославской области. Эта норма будет действовать до конца 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области опять не поднимут прожиточный минимум пенсионеров