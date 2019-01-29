Перевозчики нелегальных мигрантов жалуются на правительство Италии в ЕСПЧ

Рим, , 18:01 — REGNUM Юристы компании-владельца корабля Sea Watch, перевозчика нелегальных мигрантов, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия правительства Италии, передает Adnkronos во вторник, 29 января.

Правительство запрещает высадку нелегальных мигрантов на территории страны и тем самым нарушает фундаментальные права человека, полагают юристы перевозчиков. Одновременно жалоба подана также городским и портовым властям Сиракузы — города, вблизи которого находится корабль с 47 мигрантами на борту.

В правительстве Италии, в свою очередь, считают преступниками самих перевозчиков — европейские неправительственные организации, которые, действуя с политическими целями, потворствуют незаконному и опасному для жизни бизнесу по платной доставке мигрантов из Северной Африки в Европу.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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