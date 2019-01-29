Учёные предлагают искать в Крыму подземные источники воды

Симферополь, , 17:45 — REGNUM Для борьбы с дефицитом воды в Крыму необходима тщательная исследовательская работа, нужно искать новые подземные источники. Об этом 29 января на пресс-конференции в Симферополе заявил глава регионального отделения Русского географического общества в Крыму Борис Вахрушев.

«Новые водохранилища строить трудно, они требуют особого подхода, потому что все удобные места уже заняты. Это серьёзные изыскания и большая работа. Можно ещё найти несколько хороших мест для больших водохранилищ, но всё сводится к подземной воде, что обусловлено особенностями геологии нашего региона», — отметил специалист.

По его словам, именно запасы подземных вод будут использоваться в народном хозяйстве полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль заявил, что в 2019 году в Крыму не будет проблем с водообеспечением, поскольку водохранилища заполнены на 70%. Однако, по мнению экспертов, ситуация остаётся напряжённой.

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