Renault отзывает тысячи автомобилей Logan, Sandero и Dokker в России

Москва, , 17:43 — REGNUM Официальный представитель французского автопроизводителя Renault объявил об отзыве 3622 автомобилей, реализованных на российском рынке. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Renault моделей Sandero, Logan и Dokker, реализованные в период с ноября 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств названа вероятность «некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара».

Сообщается, что на отзываемых автомобилях будет произведена замена водительской подушки безопасности, ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.

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