Подозреваемый в хищении картины из Третьяковской галереи помещён под арест

Москва, , 17:28 — REGNUM Таганский районный суд Москвы на заседании 29 января избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на два месяца.

В ходе заседания представитель следствия указал на то, что подозреваемый не трудоустроен, может скрыться от следствия и оказывать воздействие на свидетелей.

В свою очередь адвокаты настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста и заявляли, что их клиент, согласно данным ЕГРЮЛ, является генеральным директором компании, проживает в квартире, принадлежащей его матери, с женой и малолетним ребёнком.

Сам подозреваемый вины не признал. Мужчина также просил суд поместить его под домашний арест. От других показаний он отказался, сославшись на 51-ю статью конституции.

Напомним, 27 января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенная картина была возвращена.

На заседании суда представитель следствия заявил, что подозреваемый действовал не в одиночку. В настоящее время разыскиваются его возможные сообщники.

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