Власти окажут помощь семье мальчика, погибшего в канализационной яме

п. Волот, Новгородская область, , 17:11 — REGNUM Семье мальчика, утонувшего в канализационной яме в посёлке Волот Новгородской области, власти региона и муниципалитета окажут необходимую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области сегодня, 29 января.

«С членами семьи уже работают специалисты социальной защиты», — сообщили в управлении.

По инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина место трагедии посетила региональный уполномоченный по правам ребёнка Елена Филинкова.

«По итогам поездки будут подготовлены предложения по дополнительным мерам, направленным на обеспечение безопасности детей», — отметили в управлении информполитики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в посёлке Волот в септике, заполненном сточными водами, было найдено дело 8-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), в рамках расследования которого будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание канализационных систем.

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